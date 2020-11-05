تابع خالد عبد العال محافظ القاهرة الأعمال الجارية بـ"مدينة معا" لتطوير العشوائيات بحى السلام ثان، وهو أحد المشروعات التى تنفذها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدنى، لتكون سكنًا لقاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة معا.





جاء ذلك بمرافقة المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات. وأكد محافظ القاهرة أنه يجرى حاليا الأعمال النهائية بالمدينة، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو أحد المشروعات التى تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرصها على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم فى خلق جيل قوى نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الانتماء وهو الشعار الذى تحمله مدينة معا "بناء الإنسان قبل المكان".

ونوه المحافظ بأن سعى الدولة لخلق مجتمع متكامل لمواطنى المناطق العشوائية أصبح واقعا ملموسًا، مطالبا بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية بالمشروع، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ كامل الوحدات السكنية وشبكات المرافق "مياه وصرف صحى وغاز وتليفونات وطرق"، كما تم تنفيذ أعمال الأرصفة والبلدورات وطرق الانترلوك وأعمدة الإنارة والبرجولات.

وتابع المحافظ خلال الجولة منطقة الورش والمسجد ودار المناسبات والمركز الثقافى والمدرستين وعدد من الوحدات السكنية.

ويضم مشروع "معا" 184 عمارة على مساحة 60 فدان بإجمالى 4416 حدة سكنية، ويضم عدة خدمات تشمل مدرستين للتعليم الأساسى والثانوى ومركز شباب ومسجد وكنيسة ومول تجارى ومبنى للورش الخدمية ومناطق خضراء ودار للأيتام ورعاية كبار السن ونقطتى إسعاف واطفاء ومراكز طبية ومركز ثقافى يضم مسرح وسينمات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بناء الإنسان قبل المكان .. محافظ القاهرة يتابع تطوير العشوائيات بحى السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.