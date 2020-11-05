مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام يشارك في أسبوع...

شارك الوزير المفوض أحمد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، في جلسة عبر الانترنت حول الأسباب الجذرية للنزوح القسري، وذلك في إطار أسبوع جنيف للسلام المنعقد خلال الفترة من ٢ إلى ٦ نوفمبر ٢٠٢٠، حيث تناولت الجلسة سُبل معالجة الأسباب الجذرية للنزوح من خلال تعزيز العلاقة بين جهود التنمية والعمل الإنساني وبناء السلام، وقد شارك في الجلسة Gillian Triggs مساعد المفوض السامي لشئون الحماية بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين.

استعرض مدير مركز القاهرة خلاصات الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين الذى عقد في ديسمبر ٢٠١٩، مبرزاً أهمية المنتدى كمنصة رفيعة المستوى تجمع مختلف الأطراف الفعالة في موضوعات الأمن والسلم والعمل الانساني على نحو يدعم مبدأ إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية. كما أكد في هذا السياق على ضرورة الإنتقال من إدارة الأزمات إلى الوقاية من النزاعات ومعالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري على نحو ما ورد بخلاصات منتدى أسوان.

تطرق مدير المركز كذلك إلى آثار تفشي جائحة كورونا من حيث زيادة أزمة النزوح القسري، وأكد على أهمية دمج المهاجرين واللاجئين في إجراءات الاستجابة والوقاية والتعافي في مرحلة ما بعد الجائحة، فضلاً عن أهمية انخراطهم في جهود التنمية وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزعات. وفي ختام مداخلته، ذكر مدير المركز أن تأثير هذه الأزمة على النزوح القسري في أفريقيا سيكون من ضمن الموضوعات المزمع مناقشتها خلال النسخة المقبلة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.