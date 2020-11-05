في 48 ساعة.. مصر للطيران تنقل 12 ألف راكب على متن 109 رحلات جوية

تسير مصر للطيران، اليوم الخميس، 52 رحلة جوية إلى كل من تورنتو، بيروت، الرياض، أكرا، جدة، ندجامينا، تونس، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، الدمام، لندن، لاجوس، موسكو، باريس، اسطنبول، امستردام، دوالا، نيويورك، فرانكفورت، البحرين، الشارقة، عنتيبي، مسقط، الشارقة، الخرطوم، أديس أبابا، و11 رحلة داخلية إلى كل من شرمالشيخ، الغردقة، أسوان، مرسى علم، الاسكندرية، و3 رحلات شحن جوي، تنقل هذه الرحلات ما يقرب من 5500 راكب.

بينما تسير مصر للطيران غدًا الجمعة، 57 رحلة جوية إلى كل من جوانزو، بيروت، بغداد، الدمام، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، اسطنبول، كوبنهاجن، أبوظبي، روما، ميونيخ، نيويورك، أثينا، جوبا، برلين(ألمانيا)، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، الشارقة، الرياض، القصيم، عنتيبي، إربيل، نيروبي، أديس أبابا، الرياض، و9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، أسوان، الأقصر، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5600 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.