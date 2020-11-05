كل سنة وانت صوتك مالي الدنيا غناء.. مروة ناجي تهنئ حماقي بعيد ميلاده

ونشرت مروة ناجي صورة جديدة لها تجمعها معه من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت مروة ناجي علي الصورة : " كل سنة وانت طيب يا حماقي وصوتك مالي الدنيا غناء وسعادة علينا وعلى كل حباييك وعلى كل الناس اللى بتحبك يااااارب ".

وصادف امس الأربعاء؛ عيد ميلاد الفنان محمد حماقي حيث يحتفل بإتمامه الـ 44 عامًا.

و تتميز علاقة الفنان محمد حماقي بزوجته بالرومانسية والحب وهو ما يلاحظه الجمهور دائما حتى أثناء فترة انفصالهم عن بعض.

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور لزوجة الفنان محمد حماقي التي تخطف الأنظار دائما برفقته بجمالها وأناقتها.

تعتمد زوجة محمد حماقي ؛ على الاطلالات البسيطة والجذابة التي تزيد من وأناقتها وتبعد عن وضع المكياج الكثيف وتكتفى بوضع الألوان الفاتحة التي تلائم لون بشرتها.

تزوج الفنان محمد حماقي من نهلة الحاجري في ديسمبر 2011 في حفل زفاف أسطوري، حضره عدد كبير من نجوم الفن ، وانفصلا بعد عامين، في شهر يوليو 2014، ثم عادا مرة أخرى في 2016، ورزقا بـ فاطمة .