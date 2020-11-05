نقيب المحامين: نقابة القاهرة الجديدة الوحيدة التي تماطل في رد رسوم التصديق على العقود

قال نقيب المحامين رجائي عطية، أن نقابة القاهرة الجديدة هي النقابة الفرعية الوحيدة التي ماطلت وسوفت في رد ما لديها للنقابة العامة من رسوم التصديق على العقود؛ والبالغة 537857 جنيه حتى 12/4/2020، فضلاً عمّا استجد من تحصيلها لرسوم التصديق على العقود بإجراء منفرد منها، خلافا للقانون وأوامر النقابة العامة .

وتابع عطية: مما دعا إلى صدور قرار وزارة العدل بإلغاء الأختام التي تصدق بها تلك النقابة الفرعية، والتي لا تزال تحجب وتمنع حتى الآن رد المبالغ المستحقة لديها للنقابة العامة.

وجاء بنص البيان الصادر اليوم : يرجى الإحاطة بأن نقابة شمال القاهرة استجابت وحولت للنقابة العامة بتاريخ 14/4/2020 مبلغ 763471 جنيها، قيمة المستحق للنقابة العامة من رسوم التصديق على العقود.

وتابع : وأن نقابة جنوب القاهرة قد استجابت وحررت شيكا بتاريخ 1/11/2020 للنقابة العامة بمبلغ مائتين وثمانين ألف جنيه من المطالبة الموجهة إليها، بمبلغ 306682 جنيه – تمثل رسوم التصديق على العقود المستحقة لديها للنقابة العامة.

وأضاف أن نقابة القاهرة الجديدة هي النقابة الفرعية الوحيدة التي ماطلت وسوفت في رد ما لديها للنقابة العامة من رسوم التصديق على العقود؛ والبالغة 537857 جنيه حتى 12/4/2020، فضلا عما استجد من تحصيلها لرسوم التصديق على العقود بإجراء منفرد منها، خلافا للقانون وأوامر النقابة العامة، مما دعا إلى صدور قرار وزارة العدل بإلغاء الأختام التي تصدق بها تلك النقابة الفرعية، والتي لا تزال تحجب وتمنع حتى الآن رد المبالغ المستحقة لديها للنقابة العامة.