الأرصاد: أمطار على القاهرة وسيناء غدا والطقس معتدل في الصعيد.. والعظمى 28

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الجمعة، لطيف نهارا على القاهرة والوجه البحري يصاحب ذلك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة.
ويكون الطقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق شمالا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وعلى جنوب سيناء يكون الطقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر، بينما يكون الطقس معتدل نهارا على محافظات شمال الصعيد بارد ليلا يصاحبه فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق الشمال والرياح معتدلة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 17، السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 18، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى و24 للصغرى، وشمال الصعيد 25 للعظمى و18 للصغرى، وجنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 20.
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