مدير مركز القاهرة لتسوية النزاعات يشارك بأسبوع جنيف للسلام

شارك الوزير المفوض أحمد عبداللطيف، مدير مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فى جلسة عبر الانترنت عن الأسباب الجذرية للنزوح القسرى، فى إطار أسبوع جنيف للسلام المنعقد خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر، وتناولت الجلسة سُبل معالجة الأسباب الجذرية للنزوح من خلال تعزيز العلاقة بين جهود التنمية والعمل الإنسانى وبناء السلام.





شارك فى الجلسة جيليان تريجس، مساعد المفوض السامى لشؤون الحماية بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، استعرض مدير مركز القاهرة خلاصات الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين الذى عقد فى ديسمبر 2019، مبرزا أهمية المنتدى كمنصة رفيعة المستوى تجمع مختلف الأطراف الفعالة فى موضوعات الأمن والسلم والعمل الانسانى على نحو يدعم مبدأ إيجاد حلول للمشاكل الإفريقية.

كما أكد فى هذا السياق على ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى الوقاية من النزاعات ومعالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسرى على نحو ما ورد بخلاصات منتدى أسوان.

تطرق مدير المركز كذلك إلى آثار تفشى جائحة كورونا من حيث زيادة أزمة النزوح القسرى، وأكد على أهمية دمج المهاجرين واللاجئين فى إجراءات الاستجابة والوقاية والتعافى فى مرحلة ما بعد الجائحة، فضلاً عن أهمية انخراطهم فى جهود التنمية وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزعات، موضحا أن تأثير هذه الأزمة على النزوح القسرى فى إفريقيا سيكون من ضمن الموضوعات المزمع مناقشتها خلال النسخة المقبلة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.