الهيئة الوطنية تنتهى من استعدادات المرحلة الثانية من انتخابات النواب

انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، من الاستعداد لإتمام عملية التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، فى الداخل والمقرر لها يومى السبت والأحد المقبلين.





وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من طباعة بطاقات ابداء الرأى بالنظامين الفردى والقائمة لانتخابات مجلس النواب، وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة عاينت المقار الانتخابية لتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها، إذ بلغت عدد اللجان الفرعية 9468 لجنة.

وأوضح رئيس "الهيئة الوطنية"، أن المحاكم الابتدائية بدأت من أمس الأربعاء وحتى غد الجمعة فى تسليم القضاة المشرفين على انتخابات المرحلة الثانية الأوراق الانتخابية البالغ عددهم 12 ألف قاضيا "أساسيا واحتياطيا"، حتى يتمكنوا من الوصول إلى لجانهم فى المواعيد المحددة لتصويت وهو من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.

كما يتسلم كل قاضى حقيبة تحتوى على المستلزمات اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا والمتضمنة كمامات طبيبة وقفازات يدوية وكحول، موجها لقضاة مصر الشكر عما يبذلونه من جهد مضنى ومشقة من أجل خدمة الوطن وتمكين الناخبين المصريين من اختيار نوابهم.

وأشار لاشين إبراهيم إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، شددت على جميع أطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بالإجراءات التى حددتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا حيث لن يسمح لأى شخص الدخول إلى اللجان الفرعية بدون كمامة، مع توفير كمامات مجانية أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها من الناخبين، فضلا عن تخصيص منسق للطوابير لمراقبة مدى الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى، والتأكيد على تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى التصويت، مضيفا أن الهيئة خصصت خط ساخن رقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.

يذكر أن انتخابات المرحلة الثانية تجرى فى 13 محافظة القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ويتم الانتهاء من استعداداها لانتخابات، بتجهيز المدارس والمقار الانتخابية.