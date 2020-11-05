مصر تعرض تجربتها فى الإصلاح الهيكلى لتطوير السياحة بمعرض اليابان الدولى

ألقى السفير أيمن كامل، سفير مصر فى طوكيو، مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض اليابان الدولى للسياحة Tourism Expo Japan 2020، والذى عُقد بمحافظة "أوكيناوا"، خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2020، بمناسبة اختيار مصر كممثل عن الوجهات السياحية الإفريقية التى سيتم الترويج لها فى السوق اليابانى خلال الموسم المقبل.





عُقدت الجلسة تحت عنوان "التغلب على أزمة كورونا: بناء أُسسِ مستقبلية لاستئناف حركة السياحة"، بمشاركة كل من أمين عام الأمم المتحدة ورئيس المنظمة العالمية للسياحة، والمدير التنفيذى للمنظمة الدولية للسياحة، عبر تقنية الاتصال المرئى.

كما مثل الجانب اليابانى كل من نائب وزير السياحة، ورئيس الاتحاد الوطنى للوكلاء السياحيين JATA، فضلاً عن رئيس إحدى الشركات اليابانية الأكثر اهتماماً بالسوق المصرى.

وأكد بيان للخارجية عرض السفير أيمن كامل خلال الجلسة عناصر الخطة المصرية لاستئناف حركة السياحة والسفر والتى بدأ تنفيذها فى يوليو الماضى.

كما ألقى الضوء على أبرز الإجراءات الاحترازية التى تم تطبيقها، وفقا لمعايير منظمتى الصحة والسياحة العالميتين، وكذلك المزايا التحفيزية التى تم اعتمادها للترويج للمقاصد الشاطئية والثقافية، التى بلغ زوارها أكثر من 250 ألف سائح، على مدار الأشهر الثلاث الماضية.

كما وجه سفير مصر الدعوة للمشاركين، لزيارة المقاصد السياحية المصرية، على هامش الافتتاح المرتقب للمتحف المصرى الكبير، الجارى تنفيذه بالشراكة مع الجانب اليابانى.

تناول السفير المصرى كذلك أهم عناصر برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على صياغته بالشراكة مع ممثلى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى وبالتعاون مع سكان المناطق السياحية؛ لضمان تحقيق التنمية السياحية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن معرض اليابان الدولى للسياحة، يعد من أكبر المعارض السياحية على مستوى العالم، ويتم تنظيمه سنويا بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

وشهدت نسختيه الأخيرتين مشاركة مصرية رفيعة المستوى مُمثلة فى رئيس هيئة التنشيط السياحى عام 2018، ووزيرة السياحة عام 2019؛ إلا أن اللجنة المُنظمة قصرت المشاركة هذا العام على عدد محدود من سفراء الدول، التى ارتأت الترويج لها داخل السوق اليابانى، نظرا لظروف جائحة كورونا.