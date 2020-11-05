صور.. أشرف صبحى: معسكرات تثقيفية تدريبية لشباب القبائل المصرية

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس، الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل، ونائبه سيد حزين، والدكتورة إقبال السمالوطى أمين لجنة المرأة بالمجلس، وعدد من الأعضاء.





بحث اللقاء سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصرية خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع فى مشاركة شباب المحافظات الحدودية فى برامج ومشروعات الوزارة المختلفة، وإقامة معسكرات تثقيفية تدريبية لشباب القبائل، وعقد لقاءات شهرية تثقيفية بمشاركة عدد من القيادات للنقاش حول مختلف الملفات والقضايا.



وأوضح الدكتور أشرف صبحى اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتقديم برامج ومشروعات لشباب القبائل، ومشاركتهم فى المعسكرات والرحلات التثقيفية التى تنفذها الوزارة على مدار العام فى إطار دمجهم بالمجتمع، مشيرا إلى أهمية وضع آليات وبنود تعاون مع القبائل وفق خطة محددة يتم عرضها ومناقشها خلال اجتماعات أخرى لاحقة.



ونوه وزير الشباب والرياضة بأن الوزارة ماضية فى تنمية رياضة الهجن التى تلقى اهتماما كبيرا بين القبائل العربية، والتوسع فى انتشار اللعبة خلال الفترة المقبلة، مرحباً بالتعاون المثمر مع مجلس القبائل والعائلات المصرية فى تنفيذ برامج مشتركة فى مختلف المحافظات.



ومن جهته، طرح رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية مقترح إنشاء مضمار للهجن بمحافظة الشرقية بالتعاون بين وزارتى الشباب والرياضة والإسكان ومحافظة الشرقية فى ضوء الاهتمام برياضة الهجن كونها من الرياضات الهامة لاسيما بالمحافظات الحدودية، مقدماً الشكر إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم لشباب القبائل، وحرصه على التعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية.