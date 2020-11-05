أمين مساعد الجامعة العربية يشيد بالنموذج المصرى فى سير الانتخابات

جاء ذلك خلال استقبالها السفير أحمد رشيد خطابى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس بعثة الجامعة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، يرافقه المستشار أحمد أمين المنسق العام للبعثة، لبحث سبل التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسفير أحمد رشيد خطابى والمستشار أحمد أمين، واستعرضت دور وزارة الهجرة فى الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المختلفة فى مصر، والتى كان آخرها انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب هذا العام، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن الوزارة لم تدخر جهدًا فى حث الجاليات المصرية المختلفة، على المشاركة فى تلك الاستحقاقات، إيمانًا بأهمية دور المصرى بالخارج فى بناء مستقبل وطنه مصر ودعم الحياة النيابية فيها.

وتابعت: يأتى ذلك من خلال تعريف هذه الجاليات بالخطوات والإجراءات التى لابد من اتباعها أثناء المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، عبر أفلام قصيرة وفيديوهات توضيحية ومنشورات على منصات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتواصل المباشر مع ناخبى الخارج عبر تطبيق "زووم"، علاوة على إطلاق غرفة عمليات للوزارة يعمل فريقها على مدار الساعة لمتابعة تصويت المصريين فى الاستحقاقات الانتخابية وتلقى استفساراتهم والرد عليها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وواصلت الوزيرة: "هذا ما اتضح جليًا فى انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب التى أجريت مؤخرًا، خاصة بعد إقرار آلية التصويت بالبريد ىالسريع التى أتاحتها الهيئة حفاظًا على سلامة وصحة الناخبين المصريين بالخارج فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد".

كما استعرضت الوزيرة جهود وزارة الهجرة فى المبادرات المختلفة التى أطلقتها الوزارة وتعمل عليها، حيث ناقشت أهداف مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير سبل الهجرة الآمنة والتأهيل والتدريب اللازم لشبابنا بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل العالمى، لافتة إلى إعلان السيد رئيس الجمهورية بأنه منذ عام 2016 لم تخرج من مصر مركب للهجرة غير الشرعية وهذا نجاح باهر للدولة المصرية.

كما تحدثت عن سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" لربط خبرائنا وعلمائنا فى الخارج بالوطن، مشيرة إلى التحضيرات الجارية لإطلاق النسخة السادسة تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة".

وتحدثت السفيرة نبيلة مكرم أيضًا عن مبادرة "اتكلم مصرى" لحث أطفالنا وشبابنا المهاجرين على التحدث باللغة العربية وتحديدا اللهجة المصرية، وكذلك مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" وملتقيات أبناء الجيلين الثانى والثالث من المهاجرين المصريين، لتقريب هؤلاء الشباب من وطنهم مصر للرد على الشائعات وتصحيح الصور المغلوطة.

من جانبه، أعرب السفير أحمد رشيد خطابى عن سعادته بلقاء وزيرة الهجرة، وأشاد بالجهود العظيمة التى تبذلها الوزارة فى كافة الملفات ورعاية المواطنين بالخارج وحل مشكلاتهم، مثمنًا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بعودة وزارة الهجرة كوزارة مستقلة، ما يجسد اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصرى المقيم بالخارج وحمايته.

وفى نفس السياق، أثنى خطابى على النموذج المصرى فى سير العملية الانتخابية لكافة الاستحقاقات الدستورية، فى إطار متابعة مدى المشاركة السياسية للمواطنين وانتهاج مصر للمسار الديمقراطى، انطلاقًا من كونه رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020.

وأشاد بالتعديلات التى أجريت على الدستور المصرى العام الماضى والتى حرصت على زيادة تمثيل شرائح مختلفة من المواطنين كالمصريين بالخارج والشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة.