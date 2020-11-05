وزيرة الهجرة تستقبل الأمين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس بعثة الجامعة لمتابعة...

السفيرة نبيلة مكرم: نتطلع لإقامة ملتقى يجمع وزراء الهجرة العرب لخلق قوى ناعمة من جالياتنا تدعم قضايا الوطن العربي

السفير أحمد رشيد خطابي يثمن جهود الوزارة في الملفات المختلفة ويثني على اهتمام الدولة المصرية الملموس بحماية أبنائها في الخارج

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس بعثة الجامعة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، يرافقه السيد المستشار أحمد أمين المنسق العام للبعثة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسفير أحمد رشيد خطابي والمستشار أحمد أمين، واستعرضت دور وزارة الهجرة في الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المختلفة في مصر، والتي كان آخرها انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب هذا العام، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة السيد المستشار لاشين إبراهيم.

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