مشاركة مصر في مؤتمر ومعرض اليابان الدولي للسياحة 2020

ألقى السفير أيمن كامل، سفير مصر في طوكيو، مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض اليابان الدولي للسياحة Tourism Expo Japan 2020، والذي عُقد بمحافظة "أوكيناوا" خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2020، وذلك بمناسبة اختيار مصر كممثل عن الوجهات السياحية الأفريقية التي سيتم الترويج لها في السوق الياباني خلال الموسم القادم.

عُقدت الجلسة تحت عنوان "التغلب على أزمة كورونا: بناء أُسسِ مستقبلية لاستئناف حركة السياحة" وبمشاركة كل من أمين عام الأمم المتحدة ورئيس المنظمة العالمية للسياحة والمدير التنفيذي للمنظمة الدولية للسياحة عبر تقنية الاتصال المرئي. كما مثل الجانب الياباني كل من نائب وزير السياحة، ورئيس الاتحاد الوطني للوكلاء السياحيين JATA، فضلاً عن رئيس إحدى الشركات اليابانية الأكثر اهتماماً بالسوق المصري.

استعرض السفير أيمن كامل خلال الجلسة عناصر الخطة المصرية لاستئناف حركة السياحة والسفر والتي بدأ تنفيذها في يوليو الماضي، ملقياً الضوء على أبرز الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها وفقاً لمعايير منظمتي الصحة والسياحة العالميتين، وكذلك المزايا التحفيزية التي تم اعتمادها للترويج للمقاصد الشاطئية والثقافية التي بلغ زوارها أكثر من 250 ألف سائح على مدار الأشهر الثلاث الماضية. كما وجه سفير مصر الدعوة للمشاركين لزيارة المقاصد السياحية المصرية على هامش الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير الجاري تنفيذه بالشراكة مع الجانب الياباني.

تناول السفير المصري كذلك أهم عناصر برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مشيراً إلى أن الدولة حرصت على صياغته بالشراكة مع ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وبالتعاون مع سكان المناطق السياحية؛ وذلك لضمان تحقيق التنمية السياحية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن معرض اليابان الدولي للسياحة يعد من أكبر المعارض السياحية على مستوى العالم، ويتم تنظيمه سنوياً بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وقد شهدت نسختيه الأخيرتين مشاركة مصرية رفيعة المستوى مُمثلة في السيد رئيس هيئة التنشيط السياحي عام 2018، والسيدة وزيرة السياحة عام 2019؛ إلا أن اللجنة المُنظمة قصرت المشاركة هذا العام على عدد محدود من سفراء الدول التي ارتأت الترويج لها داخل السوق الياباني نظراً لظروف جائحة كورونا.