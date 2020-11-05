اللواء محمود شعراوى:4دورات تدريبية لتطوير اداء العاملين بالمحليات بمركز سقارة الاسبوع المقبل

فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالإرتقاء بمستوى العاملين في المحليات ... ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الاسبوع المقبل 4 دورات تدريبية في مجالات تنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات الشئون القانونية وادارات تنفيذ الاحكام وتنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال حصر وادارة الاصول بإدارات التخطيط واملاك الدولة والايرادات ولجان حصر الاصول وتنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال إنشاء وإدارة صفحات شبكات التواصل الاجتماعى بمراكز المعلومات وادارت الاعلام وادارات البوابات والصفحات الالكترونية والسياحة إضافة الى دورة فى اللغة الانجليزية ويستفيد من هذه الدورات 115 متدرباً من جميع المحافظات .

وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الى أهمية تطوير العنصر البشري داخل المحليات من أجل تطوير الاداء مؤكداً أن تدريب العاملين والاستثمار في العنصر البشري من أهم وسائل تطوير الادارة المحلية مما يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة .

وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تدريبهم وتنمية مهاراتهم في مجالات عملهم موضحاً أن مركز سقارة ينتهج دوراً جديداً في دعم المحافظات وتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات بها حيث يتم الاستعانة بالمتدربين المستفيدين من الدورات التدريبية بسقارة كمدربين في دورات المركز حتى يستطيعوا تنفيذ تلك الدورات في محافظاتهم بنفس المادة العلمية التى تدربوا عليها .

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس (5/11/2020) بإنتهاء فعاليات4 دورات تدريبية هى الترجمة الصحفية باللغة الانجليزية لإدارات الاعلام والعلاقات العامة والترجمة الصحفية والبوابات الالكترونية والتى ينظمها المركز للمرة الأولى إضافة الى دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات العقود والمشتريات والمخازن ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية في مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور ودورة اساسيات التحول الرقمى واستفاد منها 95 متدرباً من جميع المحافظات .