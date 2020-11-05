بعد الحكم بحبسها عامان.. تأجيل استئناف هدير الهادي لـ10 ديسمبر

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، تأجيل الاستئناف المقدم من هدير الهادى على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لجلسة 10 ديسمبر المقبل للمرافعة.

وقال الدكتور عصام الطباخ، محامى هدير الهادي، إن جلسة اليوم قد انعقدت في غرفة المداولة أمام محكمة الاستئناف، وشهدت إجراءات تحضيرية بإثبات الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10 ديسمبر المقبل للمرافعة، مؤكداً أن براءة هدير الهادى أمام محكمة الاستئناف ستكون حتمية.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، عاقبت هدير الهادى، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وتعاقب المتهمة بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 1و12و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كانت مباحث الآداب، ألقت القبض على فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادى، فى شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتى استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها.

وألقت أجهزة الأمن على "هدير الهادى"، بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، عبر تطبيق الـ"تيك توك"، وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وإلقاء القبض عليها.

جاء ذلك فى إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة فى استهداف كل من يذيع أو ينشر من فيديوهات اباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.