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أمين البحوث الإسلامية لأعضاء وفد نيجيريا: الأزهر يقدم أسمى الخدمات التعليمية للطلاب الوافدين

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استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظيرعياد، وفدًا من دولة نيجيريا، يضم البروفيسور بابا غنا عمارة زولم، حاكم ولاية برنو، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتلبية احتياجات الجانب النيجيري في مجال البعوث والوافدين.

 

وخلال اللقاء عرض الأمين العام صورة إجمالية للوفد عن الدور الذي يقوم به مجمع البحوث الإسلامية، سواء ما يتعلق منه بالإصدارات العلمية أو التوعية المجتمعية من خلال الاتصال المباشر مع الناس على المستوى المحلي والدولي، والأعمال التي تقوم بها الإدارات واللجان المختلفة للمجمع، فضلًا عن الحملات التوعوية والجهود الدعوية التي تلبي احتياجات الناس اليومية.

 

 


 

كما عرض الأمين العام خلال اللقاء، جهود مصر والأزهر الشريف في دعم الطلاب الوافدين، وخاصة الطلاب الأفارقة وما يقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة، والدور العالمي الذي يؤديه مبعوثو الأزهر إلى دول العالم المختلفة، وما تقوم به أكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى في تدريب الأئمة من جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر االدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. 

 

من جانبهم أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله، مؤكدين على حاجة دول العالم إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، في ظل التحديات المعاصرة التي يعيشها العالم أجمع.

 

كما طالب الوفد على هامش اللقاء بزيادة عدد المبعوثين، وزيادة عدد الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف بما يعود بالنفع على غيرهم بعد عودتهم إلى بلادهم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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