أستاذ علوم سياسية: إثيوبيا تروج لسد النهضة كإحدى المشكلات طويلة الأمد

قال الدكتور باسم رزق أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن مصر تؤكد تمسكها بالمسار التفاوضي فى أزمة سد النهضة الأثيوبي، لافتا إلى أن الحل الافريقي لا يزال مطروحا ولكنه ربما يقف أمامه عدد من المعوقات.

وشدّد رزق فى تصريح لـ "دوت الخليج"، أن العودة للتمسك بالحل الأفريقي من خلال الاتحاد الأفريقي ضرورة قصوي فيما يخص مباحثات سد النهضة فضلا عن العودة للحلول الدولية؛ سواء مجلس الأمن والسلم الدولي أو من خلال التقاضي.

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وأضاف أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن مفاوضات سد النهضة تتأثر بعدد من العوامل الداخلية والإقليمية والدولية من بينها الداخل الأثيوبي وما به من مشكلات، أما على المستوي الإقليمي هناك ازمات عدة تضرب الدول العربية.

وأشار رزق إلى أن أثيوبيا تحاول الترويج لسد النهضة كأحد المشكلات طويلة الامد.