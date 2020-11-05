الأطباء تنظم ندوة عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني 9 نوفمبر

تعلن النقابة العامة للأطباء عن تنظيم ندوة مجانية يوم الإثنين ٩ نوفمبر الحالي (الثانية عصرًا) عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني لتحقيق الفائدة لكل عناصر المجتمع وذلك لتوعية وتثقيف الأطباء بكيفية تقديم الإقرار الضريبي (المميكن) وذلك لصدور قرار وزير المالية بوجوب تقديم الإقرار عبر موقع المصلحة ولن يعتد بالإقرار الورقي بداية من يناير ٢٠٢١ ، ومحاضرة عن خضوع ممولي المهن الحرة لضريبة القيمة المضافة والإقرارات الملتزمين بتقديمها وكيفية تقديمها.

ستقام الندوة بالقاعة الكبرى بدار الحكمة بحضور رئيس قطاع التدريب ومحاضرون متخصصون في إقرار الدخل وإقرار القيمة المضافة على أن يكون جدول أعمال الندوة:

١- كلمة ترحيب وإفتتاح الندوة والتعريف بالهدف من انعقادها

٢- محاضرة عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني للشخص الطبيعى (دخل)

٣- محاضرة عن خضوع ممولي المهن الحرة لضريبة القيمة المضافة والإقرارات الملتزمين بتقديمها وكيفية تقديمها

٤- فتح باب المناقشة للرد على أى استفسار من السادة الأطباء حول موضوع الندوة أو عن قانون ٩١ وتعديلاته

الندوة عامة ومجانية لكل الأطباء مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية (ماسكات وتباعد اجتماعي أثناء الجلوس في القاعة) وسيتم فتح باب المناقشة.

وسيتم عمل بث مباشر للأطباء على الصفحة الرسمية على فيس بوك.