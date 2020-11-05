في احتفالية كبرى.. نادي طلعت حرب يكرم أطباء مصر تقديرا لدورهم وتضحياتهم

يقيم نادى طلعت حرب حفلًا لتكريم أطباء مصر ونقابة الأطباء كممثل عنهم جميعًا مع تكريم لأسم شهداء الأطباء ضحايا كورونا الذين اقتربوا من مائتي شهيد حتى الآن، ومازالت المواجهة مستمرة وكذلك سيتم تكريم عدد من أطباء العزل من مختلف المحافظات من الذين قدموا جهود كبيرة خلال الفترة الماضية في مستشفيات العزل، وذلك إيمانًا وتقديرًا للتضحيات وقصص البطولة التي سطرها أطباء مصر بأنفسهم وأرواحهم للمجتمع المصري في مواجهة فيروس كورونا.

ووجه محمد محمود الاتربي، رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، الدعوة لنقيب أطباء مصر، الدكتور حسين خيري، ولمجلس النقابة للتكريم، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

من ناحية أخرى سيقام قبيل حفل التكريم افتتاح لمعرض الكتاب في دورته الخامسة والذي ينظمه النادي بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب والذى اختار شخصية الروائي الكبير د. محمد المنسي قنديل شخصية العام لهذا المعرض، باعتباره طبيبا وروائيا.

ويتضمن برنامج الحفل فيلمًا تسجيليًا وحفلا موسيقيا مع تقديم دروع وشهادات تكريم لضيوف الحفل.