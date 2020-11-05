البعثات الدبلوماسية تواصل تلقى بطاقات تصويت المصريين بالخارج

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مواصلة البعثات الدبلوماسية المصرية فى 124 دولة أجنبية، لليوم الثانى على التوالى، استقبال خطابات المصريين بالخارج المتضمنة بطاقات الاقتراع التى أدلوا فيها بأصواتهم وإقرار التصويت وباقى الأوراق المطلوبة، والتى تستمر حتى الساعة التاسعة مساء من يوم الجمعة بتوقيت كل دولة.





وفى بيان رسمى، أكدت الهيئة الوطنية، أنه عقب انتهاء اليوم الأخير لاستقبال الخطابات الواردة للجنة بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية تتولى فرز الأصوات يقوم أعضاؤها فى مقارها بالخارج بأعمال الفرز تحت إشراف رؤساء اللجان، بتفريغ محتويات كل صندوق اقتراع على حدة وفض الاظرف التى كان بداخله وتقسم بطاقات الاقتراع الى فردى وقوائم، ثم يفرز كل منها فى محضر فرز مستقل يثبت به الحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

وبعد انتهاء تلك الإجراءات ترسل محاضر الفرز مؤمنة وبصفة عاجلة بالحقيبة الدبلوماسية إلى وزارة الخارجية لتسلمها للجنة المكلفة بمتابعة وتلقى نتائج تصويت المصريين بالخارج والمشكلة بقرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تتولى إعداد محضر فرز مجمع لكل دولة للنظام الفردى وآخر لنظام القوائم وكذا محضر فرز مجمع لكل دائرة بنتيجة تصويت المصريين بالخارج فى النظامين الفردى والقوائم وعرضه على مجلس إدارة الهيئة لضمه للنتائج الداخل.

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون، الذى أبدته الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة فى إتمام عملية التصويت سواء فى الخارج أو الداخل.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم جميع المصريين بالمشاركة فى التصويت، وذلك من أجل وطنهم الحبيب الذى يحتاج إلى صوت كل مصرى.