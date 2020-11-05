قوات الدفاع الشعبى تنفذ تدريبا عمليا لمجابهة الأزمات بعدد من المحافظات

نفذت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، بالتعاون مع محافظات "الأقصر – جنوب سيناء – الإسكندرية – المنيا"، التدريب العملى المشترك، لمجابهة الأزمات والكوارث بنطاق المحافظات خلال شهرى "أكتوبر- نوفمبر".





يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة الأجهزة التنفيذية للدولة بجميع محافظات الجمهورية، فى مجابهة الأزمات والكوارث، وكذا تنسيق الإجراءات المتخذة لمجابهة أزمة فيروس كورونا بالمحافظات.

استهدف التدريب الوصول إلى أنسب أسلوب، للتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، وتنسيق الأعمال والمهام بين القوات المسلحة وأجهزة الدولة المعنية بالمحافظات والإمداد بالمعلومات الدقيقة والمؤثرة والتخطيط والتدريب على أسلوب مجابهة الكوارث والأزمات، ووضع خطة متكاملة للتغلب عليها، وتنسيق إجراءات العمل بين كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات، والمعاونة فى مواجهة الأزمات والكوارث، وإزالة الآثار الناتجة عنها، بعد التأكد من استنفاد كافة الإمكانيات للعناصر المدنية بالمحافظات بنسبة 60% على الأقل.

واشتملت مراحل التدريب على عـرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات، بالتعاون مع المستشار العسكرى لمجابهة الأزمات والكوارث، التى من الممكن أن تتعرض إليها المحافظة، ثم تم فرض بعـض السيناريوهات والمواقف الطارئة لإدارة "أزمة / كارثة"، وتداعيات تلك المواقف، وجرى إنشاء معسكرات الإيواء العاجلة بجميع احتياجاتها، لاستيعاب الأسر المشردة، وكذا اختبار الكفاءة الفنية للمركبات والمعدات الهندسية، من خلال تنفيذ اصطفاف لجميع المركبات والمعدات الهندسية التابعة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتفتيش عليها مع تنفيذ طابور سير لجميع المركبات والمعدات المصطفة، للوقوف على كفاءتها الفنية وجاهزيتها للعمل فى جميع الأوقات.

كما اشتمل التدريب العملى على تنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة، والمؤمن بواسطـة قوات الحراسات المشددة بوزارة الداخلية.

وفى نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء، الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية.