النشرة المرورية : استمرار غلق 3 طرق .. ومحور النصر بديلا عن الفردوس

قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية اليوم الخميس، مع بداية فترة الذروة المسائية، يكون لها طابع خاص، حيث تشهد معدلات سير تتراوح بين 70% إلى 75%.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، فى حلقة اليوم، من برنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أنه تم فتح كافة الطرق التى تم غلقها مسبقا لسوء الأحوال الجوية، ما عدا ثلاثة طرق.

وأضاف صابر، أن الطرق التى ما زالت مغلقة، هى طريق الصحراوى الشرقى، حتى محافظة بنى سويف، ومحافظة المنيا، وفى محافظة جنوب سيناء استمرار غلق طريق فيران المتجه إلى مناطق سانت كاترين، وكذلك استمرار غلق طريق المنيا- رأس غارب والشيخ فضل.

ولفت صابر إلى أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، حيث قامت بالتنسيق مع كافة إدارات المحافظات؛ للتعامل مع أى طارئ ونشر الخدمات المرورية، ووضع العلامات الإرشادية، لوجود بعض أعمال التوسعة، بعدد من قطاعات الطرق الدائرية.

وأشار صابر إلى أن أبرز المناطق بالطرق الدائرية التى تشهد بعض الأحجام نتيجة الأعمال هى، أعلى الأوتوستراد للقادم من التجمع ومتجه للمنيب والمعادى، ناصحا بسلوك منزل كارفور، ومنها لمناطق المعراج، والخروج مرة أخرى إلى الأوتوستراد.

ونوه صابر، أن محافظة الجيزة تنحصر فيها الأحجام فى شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة، للقادم من الدقى ومتجه لفيصل والهرم، ناصحا بسلوك شارع مراد فهو أفضل حالا.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر، بتجنب محور الفردوس، بشارع صلاح سالم، حيث يشهد بعض الأحجام، لوجود أعمال توسعة وإنشاءات، ناصحا باستخدام محور النصر بديلا عنه، كما يشهد أعلى كوبرى الحرفيين بعض الكثافات ناصحا بسلوك جسر السويس.

ونصح صابر بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، ويفضل استخدام كوبرى الجلاء، وكوبرى الجامعة، وكوبرى عباس، وكوبرى الساحل، لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وألمح محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إلى أن منطقة وسط المدينة تشهد بعض الكثافات بشارع الأزهر، ناصحا بسلوك نفق الأزهر، كما يشهد كورنيش النيل بعض الأحجام المتفرقة، ناصحا بسلوك الأوتوستراد.