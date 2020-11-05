شاجى العجمى: مصر تستطيع اقتناص الفرص بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

وأوضحت "العجمى" فى تصريحات لـ دوت الخليج : "بصفتى باحثة فى شؤون الإعلام والإعلان، تابعت هذا الموضوع باهتمام شديد وبالغ وبما لدى من معرفة مسبقة بسيطرة لندن كمحور اقتصادى عالمى على الوكالات التجارية الكبيرة، واستحواذها على العديد من المقرات الرئيسية للشركات الدولية العاملة فى شتى المجالات، خاصة تلك المجالات المتعلقة بتقديم الخدمات "فودافون - شواراسكوف"، وتلك المجالات الخدمية هى مجالات تعتمد على توجهات البشر استتجاب غرائزهم الشرانية على الرغم من التوجهات المجتمعية المختلفة، والتى قد تصل فى بعض الأحيان لدرجة التنافر".
وأشارت إلى أن مجال شركات الدعاية والإعلان، يرتبط بحركة الأسواق ومعدلات النمو بها، ليشار إلى أنه رغم أن مصر تستمتع بالعديد من الخبرات والكفاءات المتميزة، والتى تعد فى ذات الوقت رخيصة الثمن.
وبينت الباحثة فى شؤون الإعلام والإعلان، أن ذلك يتشكل بوضوح عقب تعويم الجنيه، إلا أن عدم وجود أفرع رئيسية لوكالات أجنبية عديدة، جعل شركات الدعاية والإعلان محلية العمل، تتنافس فيما بينها على السوق المحلى فقط، مضيفة: "لذا أعتقد أن معدلات النمو فى مجال الإعلام والإعلان ستزيد بنسبة من 13 إلى 20% خلال خمس سنوات المقبلة".
وواصلت حديثها قائلة، إن الفكر الاستثمارى فى مجال الدعاية والإعلان، يعتمد على منهجيات شديدة التحيز لصالح المعلن، ورغم الاستقطاب المجتمعى فى مصر لظاهرة المادة الإعلانية، والتى تشهد ذروة تجهدها خلال شهر رمضان المبارك، والتى يمكن الاعتماد عليها لتحسين المعادلة الاستثمارية فى مجال الإعلان والدعاية، إلا أن ذلك يحتاج لمزيد من الوقت والأهم مزيدا من الثقافة فى الكوادر العاملة فى هذا المجال فى مصر، مختتمة حديثها بأن مصر زاخرة وعامرة وموقنة إنها آتية.
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