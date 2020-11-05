صور .. سفير القاهرة لدى روما يسترد قطعة أثرية مهربة إلى إيطاليا

تَسلم السفير هشام بدر، سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، بمقر وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية التابعة لقوات الدرك الإيطالية "الكاربينارى" بروما، قطعة أثرية تنتمى للحضارة المصرية القديمة تعود إلى عصور الدولة الوسطى، وهى عبارة عن الجزء الأوسط من تابوت خشبى، وتحمل نقوش هيروغليفية مكتوبة بالمداد الأسود، وقد تم ضبطها فى منطقة كاليارى بإيطاليا من خلال الجهات الأمنية المعنية.





وقالت الخارجية فى بيانها، اليوم الخميس، إنه تم عقد مراسم التسليم والتسلم بين الجانبين المصرى والإيطالى برئاسة كل من السفير بدر وقائد وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية فى الكاربينارى. وأوضح بدر خلالها أن تَسَلُم مصر للقطعة الأثرية يأتى فى إطار التعاون البناء بين الطرفين للحفاظ على التراث الثقافى للحضارتين المصرية والرومانية، ومكافحة الجرائم التى قد تٌرتكب فى حقهما.

وأعرب بدر عن تقديره للتعاون المثمر والمستمر مع الجهات الإيطالية المعنية، والذى يتماشى مع خطة الدولة المصرية الرامية لاستعادة الآثار المصرية التى خرجت بطرق غير مشروعة، وبما يتواءم مع خضوع تلك القطعة لقانون حماية الآثار المصرى رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والاتفاقيات الدولية الخاصة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

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