وزير الطيران يتسلم شهادة تجديد الأيزو لمطار الغردقة الدولى

تسلم الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، اليوم الخميٍس، تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية "ISO 9001 " 2015 لمطار الغردقة الدولى المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة فى هذا المجال، بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات، والملاحة الجوية واللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران لشؤون أمن الطيران.





وأكد وزير الطيران أن حصول مطار الغردقة الدولى على شهادة تجديد الأيزو الدولية يعد مؤشرا مهمًا نحو الالتزام بمواصفات، ومعايير الجودة الشاملة وأنظمة السلامة الدولية التى تتمثل فى مؤشرات التقييم الفعلى فى الأداء و تطوير جميع الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة، والتميز المطلوبة بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية. وأضاف منار أن وزارة الطيران وجميع شركاتها التابعة تحرص على الالتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية بما يؤكد قدرة المطارات المصرية على مواكبة التطور الكبير والمنافسة مع المطارات العالمية و ذلك من خلال تطبيق ما تتطلبه منظمات الطيران الدولية. وقدم عنبة التهنئة لجميع العاملين بالمطار لحصولهم على هذا الاستحقاق الذى يعد إضافة لسلسلة الإنجازات التى شهدها قطاع المطارات، مشيدا بدورهم الفعال ومجهوداتهم فى مختلف مواقع العمل بالمطار وكفاءتهم بتطبيق معايير الجودة المحلية والدولية كافة.

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