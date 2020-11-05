رفع التحفظ عن أموال 7 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة عدا جمال وعلاء مبارك

رفع البنك المركزى المصرى، أسماء 7 أشخاص فى القضية المعروفة بالتلاعب بالبورصة التى سبق فيها اتهام جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، من قوائم المتحفظ على أموالهم وإلغاء قرار منعهم فى التصرف فيها بعد حصولهم على حكم بالبراءة من محكمة الجنايات.
وتضمنت الأسماء التى تم رفعها من قوائم الممنوعين من التصرف فى أموالهم كل من: ياسر سليمان هشام الملوانى عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا، وأحمد نعيم أحمد بدر عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة، وعمرو محمد على القاضى عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا، وحسين لطفى صبحى الشربينى عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا وأيمن أحمد فتحى حسين سليمان رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا.
ولم يتضمن قرار الجهات المعنية رفع أسماء المتهمين الذين حصلوا على البراءة فى قضية التلاعب فى البورصة، جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، نظرا لاتهامهما فى قضية أخرى، وهى الكسب غير المشروع، لذلك لم يتم رفع التحفظ عنهما.
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