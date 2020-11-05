يانج سانجن: تعارف الشعوب أكثر وسيلة فعالة للتواصل.. والموسيقى والطعام الكوري محبب للشباب المصري

أكد مدير المركز الثقافى الكورى بالقاهرة، يانج سانجن، أن المركز يقوم بدور فعال فى تقديم الثقافتين المصرية والكورية في كلا الاتجاهين بهدف فتح صفحة تواصل مستمر من التبادل الثقافي بين البلدين.

وتابع سانجن، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الخميس، بمقر المركز، أن العام الحالي 2020 هو العام الخامس على افتتاح المركز بالقاهرة وأنه على الرغم من عمر المركز القصير إلا أنه على مدار الأعوام السابقة لعب دورا هاما ليس فقط في نشر الثقافة الكورية في مصر ولكنه حاول أيضا تعريف الكوريين بالثقافة المصرية.

دبلوماسية عامة

وشدد مدير المركز على أن الحكومة الكورية اتجهت للدبلوماسية العامة، كــ طريقة للتعارف بين الدول باعتبار أن تعارف الشعوب أقرب الوسائل للتواصل مع إلمام الشعوب بالثقافة الكورية والأزياء والطعام الكوري إضافة للموسيقى الكورية المحببة لدى الشباب، مضيفا أن الطلبة المصريين أيضا يمثلون حلقة من حلقات التعارف.

وأعرب عن سعادته على مرور 25 عاما على تطبيع العلاقات بين كوريا الجنوبية ومصر، مؤكدا أن المركز كان يخطط لإجراء العديد من الفعاليات احتفالا بهذه المناسبة ولكن أرجئت العديد منها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مما اضطر المركز لتنظيم العديد منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما عرض المركز العديد من محاضرات الطبخ الكوري، ولقى العديد منها ترحيبا كبيرا من قبل الشعب المصري. وأجرى المركز استفتاء على مذاق الطعام الكوري ووجد استجابة عالية من الشعب المصري بمختلف فئاته العمرية.

منتجات حلال كورية

وأعلن يانج سانجن عن احتفالية خاصة تقام الأسبوع المقبل بأحد فنادق القاهرة للتعريف بالطعام الكوري الحلال والمنتجات الحلال التي تنتجها الشركات الكورية، خاصة وأنه في الماضي كان العديد من السياح المسلمين في كوريا يشكون من قلة مطاعم الأكل الحلال، وبالفعل قامت وزارة السياحة الكورية وشركات الطعام بتفعيل نظام تصنيف المطاعم الكبرى حسب درجة مناسبتها للمسلمين لحل أزمة قلة المطاعم الحلال، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى. وتبع ذلك إنتاج ضخم للمنتجات الحلال ونالت الشركات الكورية شهادات معتمدة من الهيئات الإسلامية وضمان خلوها من مشتقات الخنزير والخمور وطريقة الذبح، وتطبيق كل المواصفات، وانتشرت المنتجات في شرق آسيا وأندونيسيا.

وذكر مدير الثقافة الكوري أن الفعالية ستقام عبر الفيديو كونفرانس للتعريف بالمشاكل التي تواجه المنتجين للدخول للسوق المصرية ونشر ثقافة الطعام الحلال الكورية، وسيكون الطرف المصري من الشركات مستوردي المنتجات الغذائية الحلال، وسيشارك بعض الطهاه المشهورين عبر وسائل التواصل للتعريف بالمنتجات الكورية لنشرها في مصر وغيرها من الدول العربية.

وأضاف أن هناك بعض الكوريين من المسلمين لا يعلمون أن هناك أطعمة كورية حاصلة على شهادة حلال ومنتشرة في جنوب شرق آسيا وخصوصا في الدول التي يوجد بها مسلمين بنسبة كبيرة.

واختتم حديثه بأن مصر قبلة سياحية كبيرة وكذلك مركز للاسترخاء، ويستمتع السائح فيها برحلة متكاملة وهو ما أكده في حوار مع قناة تليفزيونية كورية، حيث يزور السائحون الأماكن الأثرية في الجيزة والأهرامات وفي الأقصر وأسوان ثم يتوجهون للغردقة وشرم الشيخ أو الساحل الشمالي للاسترخاء.

وعن الأطعمة المحببة لديه أكد أنه يحب الخبز البلدي المصري مع الكباب والكفتة والريش والأرز بالمكسرات والسلطات المصرية الشهيرة، قائلا أنه يخطط عقب التقاعد أن يزور مصر مرة أخرى ويطبق المثل الشهير "اللي يشرب من مية النيل يرجعله تاني".