خاطب الأمين العام لمجلس الدولة المستشار طه محمد عبده كرسوع، نقيب المحامين ، رجائي عطية، بشأن تحويل مبلغ (42811005.38 جم) لحساب النقابة، وذلك عن مستحقاتها الخاصة بأتعاب المحاماة والمحصلة من تاريخ 1/9/2019 حتى 30/9/2020.
وجاء نص الخطاب : فى إطار التعاون المثمر بين مجلس الدولة ونقابة المحامين. بالإشارة إلى كتاب سيادتكم المؤرخ 19/10/2020 بشأن مستحقات النقابة من أتعاب المحاماة لدى مجلس الدولة منذ سبتمبر 2019 حتى 30/9/2020.
واضاف : أتشرف أن أرفق لسيادتكم أمر الدفع رقم (08872131004060 GP) الصادر لصالح نقابة المحامين على الحساب المؤسسي رقم (1010199000000867) ببنك مصر فرع محمد فريد بمبلغ (42811005.38 جم) فقط اثنين وأربعون مليونا وثمانمائة واحد عشر ألفًا وخمسة جنيهات و38/100 قرش لا غير
وذلك عن مستحقات نقابة المحامين المحصلة من تاريخ 1/9/2019 حتى 30/9/2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الدولة يخطر المحامين بتحويل فوق الـ42 مليون جنيه لحساب النقابة| مستند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.