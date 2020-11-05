مجلس الدولة يخطر المحامين بتحويل فوق الـ42 مليون جنيه لحساب النقابة| مستند

خاطب الأمين العام لمجلس الدولة المستشار طه محمد عبده كرسوع، نقيب المحامين ، رجائي عطية، بشأن تحويل مبلغ (42811005.38 جم) لحساب النقابة، وذلك عن مستحقاتها الخاصة بأتعاب المحاماة والمحصلة من تاريخ 1/9/2019 حتى 30/9/2020.

وجاء نص الخطاب : فى إطار التعاون المثمر بين مجلس الدولة ونقابة المحامين. بالإشارة إلى كتاب سيادتكم المؤرخ 19/10/2020 بشأن مستحقات النقابة من أتعاب المحاماة لدى مجلس الدولة منذ سبتمبر 2019 حتى 30/9/2020.

واضاف : أتشرف أن أرفق لسيادتكم أمر الدفع رقم (08872131004060 GP) الصادر لصالح نقابة المحامين على الحساب المؤسسي رقم (1010199000000867) ببنك مصر فرع محمد فريد بمبلغ (42811005.38 جم) فقط اثنين وأربعون مليونا وثمانمائة واحد عشر ألفًا وخمسة جنيهات و38/100 قرش لا غير

وذلك عن مستحقات نقابة المحامين المحصلة من تاريخ 1/9/2019 حتى 30/9/2020.