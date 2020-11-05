مقاطعة المنتجات الفرنسية يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏العبرة ليست في تفاهة ما ستتركه من منتجاتهم، ولكن فيمن تركتها لأجله وهو نبينا ﷺ شفيعنا يوم العرض على الله .

لا تدري .. قد يكون ثمن تركك لمنتجاتهم هو شربة من حوضه ﷺ بأرض المحشر ، أو شفاعة منه ﷺ تنجيك عذاب النار

‎#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه"و"‏‎#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه9، ليس صراعا اقتصاديا بين الدول، ولا حربا سياسية مُفتعلة، بل ردة فعل نابعة من صميم عقيدة المسلمين وحبهم وولائهم لرسولهم ﷺ.".

وقال آخرون" ‏‎#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه احدث تصريح لماكرون نحن لسنا ضد الإسلام ولكننا ضد الانفصالية الاسلاميه.ماعلينا ونحن لسنا ضد فرنسا ولكن ضد البضائع الفرنسية "و" ‏كل يوم يمر ونحن ثابتون على المقاطعه نربح جوله فى المعركه حتي نكسر كبرهم ونري الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يحبون منا اللهم شربة من يده الشريفه كل غال ونفيس فداء لنعلك سيدي #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه9 ".