قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ تدريبا عمليا لمجابهة الأزمات والكوارث في 4 محافظات

قامت قيـــادة قــــــوات الدفـــــاع الشعبى والعسكرى بالتعـــــــــاون مـــــع محافظات "الأقصر – جنوب سيناء – الأسكندرية – المنيا " بتنفيـــذ التـــدريـــــب العملــى المشتـــــرك لمجابـهة الأزمـــــات والكــــــــوارث بنطــــــــاق المحافــــظــــــات خلال شهرى "أكتوبر- نوفمبر".

استهدف التدريب الوصول إلى أنسب أسلوب للتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وتنسيق الأعمال والمهام بين القوات المسلحة وأجهزة الدولة المعنية بالمحافظات والإمداد بالمعلومات الدقيقة والمؤثرة والتخطيط والتدريب على أسلوب مجابهة الكوارث والأزمات ووضع خطة متكاملة للتغلب عليها وتنسيق إجراءات العمل بين كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات والمعاونة فى مواجهة الأزمات / الكوارث وإزالة الآثار الناتجة عنها بعد التأكد من استنفاذ كافة الإمكانيات للعناصر المدنية بالمحافظات بنسبة (60 % ) على الأقل.

واشتملت مراحـــــل التدريب على عـــــرض تقارير مديـــــرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات بالتعاون مع المستشار العسكرى لمجابهة الأزمات والكوارث التى مــن الممكن أن تتعــــرض إليها المحافظــــة ثم تم فـــرض بعـــض السيناريوهـــات والمواقـــف الطارئة لإدارة (أزمة / كارثة ) وتداعيـــــات تلك المواقف

وتم إنشـــاء معسكرات الإيــواء العاجــــــلة بجميـــــــع احتياجاتها لاستيعاب الأسر المشردة وكذا إختبـــار الكفاءة الفنية للمركبات والمعدات الهندسية مـــــن خــــلال تنفيــذ اصطفاف لجميع المركبات والمعدات الهندسية التابعة لجميع الأجهزة التنفيذيــــة بالمحافظـــة والتفتيــــش عليها مع تنفيــــــذ طابور سير لجميع المركبات والمعدات المصطفة للوقوف على كفاءتها الفنيــــة وجاهزيتها للعمـــل فـــى جميع الأوقات.

كما اشتمل التدريب العملى على تنفيــــــذ بيـــــان عملى لأنسب أسلوب لنجــــــدة هـــــــدف حيوى داخل المحافظة والمؤمن بواسطـــة قـــوات الحراســـات المشـــددة بـــوزارة الداخلية.

وفى نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة الأجهـــزة التنفيذية للدولة بجميـــع محافظات الجمهورية فى مجابهــة الأزمـــات والكوارث وكذلك تنسيق الإجراءات المتخذة لمجابهة أزمة فيروس كورونا بالمحافظات.