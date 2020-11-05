«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الجوافة يجب مراعاتها خلال شهر نوفمبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدّها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولاً: أهم العمليات

1- البدء في تقليم الأشجار بإزالة الأفرع الجافة وخف الأفرع المتزاحمة لفتح قلب الشجرة للسماح بدخول الضوء وتشجيع النمو والإثمار

ثانيًا: التسميد

ا-تسميد اشجار الجوافة التى تروى بالغمر:

1-اضافة السماد العضوي الجيد وبمعدل 10 م 3 / فدان للأشجار نثرا في منطقة الجذور مع تقليب الأسمدة بجزء من التربة ثم الري لإتمام عملية التخمر

2- اضافة 200-250 كجم سوبر فوسفات أحادي للفدان نثرا في منطقة امتصاص الجذور مع التقليب للسماد في التربة ، أما الأشجار الحديثة غير المثمرة فيضاف اليها 170 كجم للفدان مخلوطة مع الأسمدة العضوية

ب-تسميد اشجار الجوافة التى تروى بالتنقيط:

1-اضافة السماد العضوي الجيد بمعدل 10-15 م 3 / فدان نثرا في منطقة انتشار الجذور

2- اضافة 250 كجم سوبر فوسفات أحادي للفدان في المناطق حديثة الاستصلاح وذلك لأشجار الجوافة المثمرة وتضاف في خندقين مع السماد العضوي علي جانبي ظل المحيط الخضري للأشجار خلال فصل الشتاء علي دفعة واحدة

ثالثا: برنامج الرى

الري مرتان أسبوعيا للأشجار التي تروي بالتنقيط وإطالة فترات الري الي 25-30 يوما للأشجار التي تروي بالغمر .

السنة الأولى 7 لترات/ الشجرة

السنة الثانية 8 لترات/ الشجرة

السنة الثالثة 20 لترًا/ الشجرة

السنة الرابعة 25 لترًا/ الشجرة

السنة الخامسة 35 لترًا/ الشجرة

السنة السادسة 50 لترًا/ الشجرة

اكثر من 7 45 لتر/ الشجرة