 رئيس الوزراء يفتتح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة  

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم الخميس، المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة، المُقام عند تقاطع طريق مصر – إسكندرية الصحراوي مع محور 26 يوليو، والذي يأتي تنفيذه في إطار الخطط الطموحة التي تتبناها وزارة الداخلية لتطوير المنشآت الشُرطية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات.

وخلال جولته بأرجاء المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة، تمت الإشارة إلى أن هذا المقر تم بناؤه على أحدث النماذج المعمارية، ويضم عددا من المباني الملحقة، والتي من أهمها غرفة إدارة أزمات حديثة مجهزة بأحدث التقنيات المتمثلة في منظومة كاميرات حديثة لتغطية جميع الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق قطاع أمن الجيزة، ومبنى الإدارة العامة لشرطة النجدة، والذي يضم أحدث غرفة عمليات مزودة بأحدث الأنظمة السلكية واللاسلكية، إلى جانب مقر الديوان العام للمديرية، ومبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بالإضافة إلى عدد من المباني الخدمية.

كما تم التأكيد، خلال جولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة في المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة، أنه تم الاستعانة بأحدث التقنيات لإدارة العمل الأمني من داخل هذا المقر، عبر منظومة متكاملة مُزودة بأحدث الأجهزة المتطورة، والتي تسهم في تقديم كافة الخدمات الأمنية للمواطنين بسهولة ويُسر، كما تم التنويه إلى أنه رُوعي عند إنشاء المقر تخصيص أماكن لتقديم تلك الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار الحرص عليهم، وتسهيل عملية إنهاء الإجراءات لهم.

يأتي ذلك، في إطار الإستراتيجية المعاصرة لوزارة الداخلية، التي ترتكز في أحد محاورها الجوهرية على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمني المتميز، والنهوض بمنظومة العمل الشُرطي وتعزيز فعالياتها، وذلك من خلال استكمال الإمكانات المادية والتقنية الحديثة، والاستعانة بالوسائل التكنولوجية، مع توفير بيئة وظيفية مناسبة؛ سعيًا لتحقيق أعلى معدلات الأداء الأمني بجودة وإتقان