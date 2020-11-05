وزيرة الهجرة تبحث مع الأمين المساعد للجامعة العربية التعاون المشترك 

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس بعثة الجامعة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، يرافقه المستشار أحمد أمين المنسق العام للبعثة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، رحبت مكرم بالسفير أحمد رشيد خطابي والمستشار أحمد أمين، واستعرضت دور وزارة الهجرة في الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المختلفة في مصر، والتي كان آخرها انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب هذا العام، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة السيد المستشار لاشين إبراهيم.