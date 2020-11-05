مركز أديسون : 50.4% لترامب مقابل 48.3% لجو بايدن فى بنسلفانيا بعد فرز 91%

كشف مركز أديسون للبحث، حصول دونالد ترامب على 50.4% من الأصوات، مقابل 48.3% لجو بايدن المرشح الديمقراطى فى ولاية بنسلفانيا الحاسمة ،بعد فرز 91% من الأصوات.

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