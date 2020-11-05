مواطنون إسرائيليون يلجأون للزوارق بسبب السيول (صور)

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ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن طقس سيئ ضرب إسرائيل، اليوم الخميس، حيث تعرضت لسيول نتيجة لأمطار غزيرة ضربت عدة مدن إسرائيلية من بينها مدينة أشدود.
إسرائيل
وأظهرت صورا التقطتها الصحيفة الإسرائيلية تظهر إسرائيليون يستعينون بزوارق من أجل المرور من شارع لآخر، حيث غمرت مياه الأمطار الشوارع ودخلت البيوت والمنازل.
السيول تضرب إسرائيل
وأوضحت الصحيفة، أن فرق الدفاع المدنى والإنقاذ هرعت إلى المناطق والمدن التى تعرضت للسيول والأمطار الغزيرة، كما لجأ طلاب المدارس إلى الزوارق من أجل الوصول إلى المدارس.
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