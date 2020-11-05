انبهرت بضخامة أبو الهول.. حرم رئيس الكونغو تزور الأهرامات.. صور

زارت حرم رئيس دولة الكونغو منطقة آثار الهرم، اليوم الخميس، وكان في استقبالها اشرف محيي الدين مدير عام منطقة اثار الهرم، ورافقها خلال الزيارة.

وأكد محيي الدين أن حرم الرئيس أبدت اعجابها وانبهارها بما رأته وما وصل إليه المصريون القدماء من تقدم جعلهم يقومون ببناء الأهرامات وتمثال ابو الهول بكل ضخامته.

وحرصت حرم رئيس الكونغو على التقاط العديد من الصور التذكارية في منطقة البانوراما وامام تمثال ابو الهول.

يذكر أن منطقة الأهرامات مقصد سياحي فريد ومميز يقصده ملوك وأمراء وقادة العالم للاستمتاع بعظمة وحضارة المصريين القدماء.