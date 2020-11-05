زارت حرم رئيس دولة الكونغو منطقة آثار الهرم، اليوم الخميس، وكان في استقبالها اشرف محيي الدين مدير عام منطقة اثار الهرم، ورافقها خلال الزيارة.
وأكد محيي الدين أن حرم الرئيس أبدت اعجابها وانبهارها بما رأته وما وصل إليه المصريون القدماء من تقدم جعلهم يقومون ببناء الأهرامات وتمثال ابو الهول بكل ضخامته.
وحرصت حرم رئيس الكونغو على التقاط العديد من الصور التذكارية في منطقة البانوراما وامام تمثال ابو الهول.
يذكر أن منطقة الأهرامات مقصد سياحي فريد ومميز يقصده ملوك وأمراء وقادة العالم للاستمتاع بعظمة وحضارة المصريين القدماء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انبهرت بضخامة أبو الهول.. حرم رئيس الكونغو تزور الأهرامات.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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