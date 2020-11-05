مؤسسة أبو العينين توزع علب حلوى المولد النبوي على مرضى مستشفى الجذام بالقلعة

استكملت مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي، توزيع حلوى المولد النبوي الشريف، على المستشفيات، وذلك في إطار احتفالاتها بذكرى المولد النبوي. وقام فريق من المؤسسة بتوزيع علب الحلوى على مستشفى الجذام والأمراض الجلدية، بالقلعة، وسط فرحة المرضى بتلك اللفتة الطيبة. وأطلقت مؤسسة أبو العينين مبادرة لتوزيع 300 ألف علبة حلوى المولد النبوي، على المحافظات المختلفة، والمرضى والأسر البسيطة.

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