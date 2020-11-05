صور.. وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتابع أعمال تطوير مستشفى الصدر بالزقازيق

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وتأتى أعمال التطوير الجارية بالمستشفى ضمن خطة وزارة الصحة المصرية لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، والتى تشمل أعمال الكهرباء، والصرف الصحى، والواجهات، وعزل الأسطح، وأعمال التطوير الأخرى بالأقسام الداخلية، بما يساهم فى رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
كما تفقد وكيل الوزارة كافة الأقسام الطبية وغير الطبية بالمستشفى، وتابع سير العمل، وناقش خطة التطوير الخاصة بالمستشفى، ووجه بوضع تصور شامل لكافة أعمال التطوير والاستفادة القصوى منها بما يخدم المرضى، وخاصة خلال المرحلة القادمة.
كما اطمئن على الحالة الصحية للدكتور أحمد حسن مدير المستشفى، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له، ولكافة المرضى بالمستشفى.
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