الإسكان الاجتماعى يحذر من صفحات مضللة تدعى تسهيل الحصول على وحدات سكنية

حذرت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، المواطنين من الانسياق خلف الصفحات المضللة المنتشرة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، والتى تخص شركات عقارية وأفرادا، تدعى قدرتها على مساعدتهم فى الحصول على وحدات إسكان اجتماعى.





وأضافت مى عبدالحميد، فى بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان والمراف والمجتمعات العمرانية، أن هذه الصفحات تهدف إلى الحصول على أموال من المواطنين بزعم تقديم مساعدات لهم خلال عملية الحجز والحصول على الوحدات السكنية بسهولة ويسر، مؤكدة ضرورة تعامل المواطنين بشكل مباشر مع القنوات الرسمية للصندوق.

وأوضحت مى عبدالحميد، أن فرق العمل داخل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، رصدت انتشار صفحات وحسابات وهمية منسوبة لأفراد وشركات عقارية، تدعى قدرتها على مراجعة مستندات العملاء والتقديم بدلًا منهم، وضمان حجز الوحدات لهم دون المرور بالصندوق، وتوفير شهادات دخل مزورة وعقود إيجار لوحدات سكنية، لاستكمال أوراق التقديم على الوحدات السكنية المطروحة من قبل الصندوق.

وأضافت، أن كافة المعلومات المنشورة عبر هذه الصفحات غير صحيحة، ولا يمكن لهذه الشركات أو الأفراد التأثير على عملية اختيار العملاء وتوزيع الوحدات، حيث يتم ذلك داخل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بصورة منظمة ووفقًا لقواعد محددة ذات طابع إلكترونى لا يسمح بتدخل العنصر البشرى، ضمانًا لتحقيق الشفافية والنزاهة التامة فى عملية الاختيار.

وأشارت "عبد الحميد" إلى أن الصندوق يمتلك عددًا متنوعًا من قنوات الاتصال التى يمكن للمواطن التواصل معها، مثل الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالى: http://www.facebook.com/shmffeg ، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالى: https://www.youtube.com/shmffeg ، وكذا الموقع الإلكترونى للصندوق: www.shmff.gov.eg ، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أى تليفون محمول، ورقم 090071117 من أى خط أرضى من الساعة الـ9 صباحاً : الـ9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومى الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأى مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.

وقالت مى عبدالحميد، إن عملية التقديم للوحدات السكنية تتم بصورة إلكترونية بسيطة يمكن لأى فرد القيام بها عبر الموقع الرسمى للصندوق www.shmff.gov.eg ، وتم توضيح هذه الخطوات بدقة عبر كراسة الشروط، وقام الصندوق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك الصفحات المضللة والقائمين عليها.