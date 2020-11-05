فيديو : مشروعات العاصمة الإدارية .. حلم يتحقق على أرض الواقع

نشر هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، فيديو لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يظهر حجم الأعمال التى تتم فى العاصمة الإدارية الجديدة.





وأظهر الفيديو حجم الإنجازات التى قامت بها الدولة خلال الفترة السابقة، لإنهاء الأعمال الجارية بالمنشآت فى أحياء العاصمة الإدارية الجديدة المختلفة، كحى المال والأعمال، والحى والحكومى والحى الدبلوماسى.

وعلق يونس على الفيديو قائلا: "فيديو مرعب، مبهج فى آن واحد! اوعى يفوتك.. تحيا مصر".

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صرح فى وقت سابق بأن معدل تنفيذ البرج الأيقونى بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصل حاليا إلى الطابق 49، كما وصلت أعمال بناء الجزء العلوى من الهياكل الفولاذية للبرج الأيقونى إلى الطابق 36، ليصل ارتفاعه إلى 240 مترا.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه جارٍ أيضا تنفيذ الحى السكنى الثالث "كابيتال ريزيدانس"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالى بالحى 90%، حيث تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانية لمبانى المجاورتين الأولى والثامنة، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام.

وأوضح أن الحى تبلغ مساحته 1016 فدانا، وبه 8 مجاورات، وجارٍ به تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبنى "سكنى مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه جارٍ بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذ الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، ووصل متوسط نسبة الإنجاز للأعمال الإنشائية 82 %، ومتوسط نسبة الإنجاز لأعمال التشطيبات 17 %، وتبلغ مساحة الحى 885 فداناً، ويضم 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبنى تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجاً للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط.

وأكد الوزير أنه جارٍ تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.