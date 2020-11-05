اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء صلاح الدين سرايا نائب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من المشروعات التنموية فى مجال الزراعة فى محافظة الوادى الجديد. ووجه الرئيس بالتوسع فى المشروعات الزراعية بالوادى الجديد، وما يتصل بها من صناعات غذائية وإقامة مناطق لوجستية، فى ضوء مقومات النجاح النسبية التى تتسم بها المحافظة، وفى إطار الأولوية المتقدمة التى يحظى بها القطاع الزراعى فى الاستراتيجية التنموية للدولة. كما وجه الرئيس السيسى بالسعى من خلال تلك المشروعات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق المحلى، واستكشاف فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وحوكمة وتحديث النظم الإدارية بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والخبرة الأجنبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الرئيس السيسى يوجه بالتوسع فى المشروعات الزراعية بالوادى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.