مصر تشارك فى الاجتماع الـ13 للجنة الدفاع والسلامة بالاتحاد الإفريقى

شاركت جمهورية مصر العربية، ممثلة بوفد مشترك من وزارات الدفاع والخارجية والداخلية، فى أعمال الدورة الثالثة عشر للجنة الفنية الإفريقية للدفاع والأمن والسلامة، والتى عقدت عن طريق "الفيديو كونفرانس"، خلال المدة من 2-5 نوفمبر 2020.





وذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه تم خلال الاجتماع اتخاذ العديد من القرارات، التى تختص بالأمن والسلم الإفريقى، مثل "مبادرة إسكات البنادق"، و"عقيدة عمليات الاتحاد الإفريقى لدعم السلام بالقارة". يأتى ذلك انطلاقا من الاهتمام الذى توليه جمهورية مصر العربية للعمل الإفريقى المشترك فى شتى المجالات، وفى مقدمتها مجالات الدفاع والأمن، واستمرارا للزخم المتولد من الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى 2019 / 2020، والذى تم خلاله استضافة الدورة الثانية عشر للجنة الإفريقية للدفاع والأمن والسلامة فى ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية. وقد رحب المشاركون بمقترح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب، تحت مظلة القوة الإفريقية الجاهزة. كما أشاد المجتمعون باعتماد "خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام"، والتى اقترحتها مصر خلال المؤتمر السابق. كما تواصل جمهورية مصر العربية جهودها لدعم الأمن والاستقرار فى إفريقيا.

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