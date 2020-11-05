أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، عن صرف مكافأة التميز العلمى للحاصلين على الدكتوراه والماجستير والدبلومة، الأربعاء المقبل، فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمسجد النور بالعباسية.





وطالبت الوزارة بضرورة إحضار أصل شهادة الدكتوراه والماجستير والدبلومة لمن لم يسبق له تسليمها بشؤون العاملين بالديوان، وإحضار صورة منها لمن سبق له تسليمها، علمًا بأن الاختبار سيعقد فيما سبق الإعلان عنه فى هذا الشأن. ونشرت الوزارة أسماء المرشحين لاختبار صرف مكافأة وهم : ونبهت الوزارة الحاصلين على الدكتوراة والماجستير والدبلومة من المجموعات اللاحقة، تجهيز أصول من هذه الشهادات لمن لم يسبق له تسليمها إلى شؤون العاملين، أو صور منها لمن سبق له تسليمها، وذلك لتسليمها عند المقابلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف : صرف مكافأة التميز لحملة الماجستير والدكتوراه الأربعاء المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.