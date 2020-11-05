انت الان تتابع تفاصيل خبر أعرف الآن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2020 و4 حالات لرفع العداد وفصل الكهرباء عن المشترك والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة الكهرباء ذات أهمية كبرى للآلاف من المواطنين في مصر، ولهذا فقد وفرت وزارة الكهرباء خدمة معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، كذلك فقد وفرت وزارة الكهرباء أيضاً خدمة دفع قيمة فاتورة الكهرباء إلكترونياً ، وسوف نوضح في هذه المقالة كيفية معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، وأيضاً كيفية سداد قيمة فاتورة الكهرباء إلكترونيا.

رابط معرفة قيمة فاتورة الكهرباء والسداد الإلكتروني لفاتورة الكهرباء:-

قامت شركات الكهرباء التسعة والتي تتولي مهمة توصيل التيار الكهربي للمواطنين و تحصيل قيمة فاتورة الكهرباء، بإصدار فاتورة الكهرباء الشهرية عن شهر نوفمبر 2020، ويمكن الآن لجميع المواطنين المشتركين والتابعين لأية شركة من شركات توزيع الكهرباء معرفة قيمة فاتورة الكهرباء وسدادها إلكترونياً عبر القيام بزيارة الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء التابع لها عداد الكهرباء ثم إدخال رقم العداد أو رقم الاشتراك بحسب شركة الكهرباء وذلك كما يلي:-

* شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

* شركة الإسكندرية للكهرباء.

* شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

* شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

* شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

* شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

* شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

* شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

* شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

كذلك فإنه يمكن سداد فاتورة الكهرباء إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها عداد الكهرباء، واختيار السداد الإلكتروني لفاتورة الكهرباء.

الحالات التي يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء رفع عداد الكهرباء:-

توجد العديد من الحالات التي يمكن من خلالها لشركة الكهرباء رفع عداد الكهرباء وفصل التيار الكهربائي عن المشترك وهذه الحالات هي:-

1- تراكم فواتير استهلاك الكهرباء لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

2- إذا تم إرسال إنذارين للمشترك بضرورة سداد المديونية وإلا سوف يتم فصل التيار الكهربائي عنه.

3- تكرار محاضر سرقات التيار الكهربائي سواء للتوصيل للنفس أو الغير.

4- تعمد تعطيل العداد للتلاعب في قيمة الاستهلاك.