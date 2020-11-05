جامعة الإسكندرية تطبق عقوبات على المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا

ووجه جابر، خلال اجتماعه مع وكلاء الكليات والمعاهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الخميس، بإعداد تقرير أسبوعى لأعداد الإصابات والحالات المشتبه إصاباتها والمخالطين من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وشدد القائم بأعمال رئيس الجامعة على اتخاذ كافة السبل العقابية على الحالات المخالفة لاشتراطات الدخول والتواجد بالكليات والمعاهد، وضرورة تعريف الطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بتطبيق تلك العقوبات فعلياً، ليساعد ذلك على الالتزام من الجميع.