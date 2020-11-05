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جامعة الإسكندرية تطبق عقوبات على المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا

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الإسكندرية - هشام وليد 2020-11-05 19:05 0 تبليغ

أعلن الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، بدء تطبيق عقوبات مشددة على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس المستجد "كوفيد – 19".

ووجه جابر، خلال اجتماعه مع وكلاء الكليات والمعاهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الخميس، بإعداد تقرير أسبوعى لأعداد الإصابات والحالات المشتبه إصاباتها والمخالطين من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وشدد القائم بأعمال رئيس الجامعة على اتخاذ كافة السبل العقابية على الحالات المخالفة لاشتراطات الدخول والتواجد بالكليات والمعاهد، وضرورة تعريف الطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بتطبيق تلك العقوبات فعلياً، ليساعد ذلك على الالتزام من الجميع.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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