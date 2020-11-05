السيسي يكلف بالتوسع في المشروعات الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي 



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء صلاح الدين سرايا نائب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من المشروعات التنموية في مجال الزراعة في محافظة الوادي الجديد.

وقد وجه الرئيس بالتوسع في المشروعات الزراعية بالوادي الجديد وما يتصل بها من صناعات غذائية واقامة مناطق لوجستية وذلك في ضوء مقومات النجاح النسبية التي تتسم بها المحافظة وفي إطار الأولوية المتقدمة التي يحظي بها القطاع الزراعي في الإستراتيجية التنموية للدولة.

كما وجه الرئيس بالسعي من خلال تلك المشروعات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي، واستكشاف فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وحوكمة وتحديث النظم الإدارية بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والخبرة الأجنبية.