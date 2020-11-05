وزيرة التضامن: 1.8 مليار للأسر الأولى بالرعاية خلال جائحة  



أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في إطار استعدادات الوزارة لمواجهة السيول فتم استكمال جميع مهمات الإغاثة في 26 مركز إغاثة وتم تدريب فرق العمل بالمديريات المختلفة على آلية التصرف في حالة الكوارث، كما تم تخصيص 112 مليون جنيه ضمن ميزانية دعم الكوارث وذلك تحسبًا لمواجهة أي تداعيات للسيول، لافتة إلى أنه تم إنفاق ما يقرب من 1.8 مليار جنيه خلال فترة جائحة كورونا للأسر الأولى بالرعاية.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه القباج، أن الدولة لديها اهتمام كبير بملف الحماية الاجتماعية، وقد تم إعادة 40 ألف أسرة للحصول على الدعم النقدى من برنامج تكافل وكرامة بعد فحص تظلماتهم والتأكد من استحقاقهم للدعم، واستعرضت الوزيرة خلال مؤتمر صحفى تطور أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة خلال الفترة من 2015 حتى 2020، إذ ارتفع هذا العدد إلى 3.6 مليون مستفيد مقارنة بـ63.880 مستفيد في 2015، كما عرضت تطور قيمة موازنة الدعم النقدى، حيث تم رصد قيمة 18.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2021 مقارنة بـ6.7 مليار جنيه في 2014.