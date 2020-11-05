جيرارد: فخور بمعادلة محمد صلاح رقمي.. وأتمنى أن يتخطاه

علق أسطورة نادي ليفربول ستيفن جيرارد على معادلة النجم المصري محمد صلاح رقمه كأفضل هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا، إثر الهدف الذي سجله في الفوز على أتالانتا الإيطالي بخماسية نظيفة في دوري المجموعات مساء الثلاثاء الماضي، حيث يمتلك كلا منهما حاليا 21 هدفاً ومع اعتزال جيرارد، فقد بات الفرعون المصري على الانفراد بالرقم القياسي وتحطيم رقم أيقونة الريدز السابق.
ووجه أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد رسالة إلى محمد صلاح، حيث قام بتهنئته على الوصول لهذا العدد من الأهداف، معترفًا بأن مركزه كمهاجم يجعل الأمر أسهل من مهمة جيرارد الذي لعب كلاعب خط وسط طوال فترات مسيرته.
وأوضح فى تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي إكسبريس": "كنت فخورًا جدًا برؤية محمد صلاح يعادل سجلي في التهديف مع ليفربول في أوروبا ، كانت مسألة وقت فقط".
أضاف: "أعتقد بصدق أنه سيستمر ويتخطى سجلي وآمل أن يفعل ذلك، هذا النوع من الأشياء موجود دائمًا للمهاجمين".
يذكر أن جيرارد ومحمد صلاح ساعد كلا منهما فريق ليفربول في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
كان محمد صلاح قد علق على هذا الأمر قائلا في تصريحات للموقع الرسمي للريدز : "بالطبع أنا سعيد بالتساوي مع جيرارد أسطورة ليفربول، هو شيء افتخر به للغاية لكن كما قلت من قبل، أهم شيء هو الفريق، أنا سعيد بتسجيل الأهداف لأنها تساعد الفريق على الفوز، وهذا هو أهم شيء".
ويتصدر الريدز المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه عقب الفوز في المباريات الثلاث الأولى، دون أن تهتز شباكه، ويمكن للفريق التأهل للدور المقبل بالفوز على أتالانتا في آنفيلد يوم 25 نوفمبر.
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