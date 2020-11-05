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جيرارد: فخور بمعادلة محمد صلاح رقمي.. وأتمنى أن يتخطاه

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علق أسطورة نادي ليفربول ستيفن جيرارد على معادلة النجم المصري محمد صلاح رقمه كأفضل هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا، إثر الهدف الذي سجله في الفوز على أتالانتا الإيطالي بخماسية نظيفة في دوري المجموعات مساء الثلاثاء الماضي، حيث يمتلك كلا منهما حاليا 21 هدفاً ومع اعتزال جيرارد، فقد بات الفرعون المصري على الانفراد بالرقم القياسي وتحطيم رقم أيقونة الريدز السابق.

ووجه أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد رسالة إلى محمد صلاح، حيث قام بتهنئته على الوصول لهذا العدد من الأهداف، معترفًا بأن مركزه كمهاجم يجعل الأمر أسهل من مهمة جيرارد الذي لعب كلاعب خط وسط طوال فترات مسيرته.

وأوضح فى تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي إكسبريس": "كنت فخورًا جدًا برؤية محمد صلاح يعادل سجلي في التهديف مع ليفربول في أوروبا ، كانت مسألة وقت فقط".

أضاف: "أعتقد بصدق أنه سيستمر ويتخطى سجلي وآمل أن يفعل ذلك، هذا النوع من الأشياء موجود دائمًا للمهاجمين".

يذكر أن جيرارد ومحمد صلاح ساعد كلا منهما فريق ليفربول في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

كان محمد صلاح قد علق على هذا الأمر قائلا في تصريحات للموقع الرسمي للريدز : "بالطبع أنا سعيد بالتساوي مع جيرارد أسطورة ليفربول، هو شيء افتخر به للغاية لكن كما قلت من قبل، أهم شيء هو الفريق، أنا سعيد بتسجيل الأهداف لأنها تساعد الفريق على الفوز، وهذا هو أهم شيء".

ويتصدر الريدز المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه عقب الفوز في المباريات الثلاث الأولى، دون أن تهتز شباكه، ويمكن للفريق التأهل للدور المقبل بالفوز على أتالانتا في آنفيلد يوم 25 نوفمبر.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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