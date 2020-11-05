بيان من هيئة الأرصاد الجوية حول طقس الجمعة 6 نوفمبر وأماكن تساقط الأمطار بجميع المحافظات

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا منذ قليل حول حالة الطقس غداً الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2020، وسوف يسود غداً طقس لطيف على الوجه البحري والقاهرة مع نشاط للرياح المعتدلة، كما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، مع نشاط للرياح بالسواحل الغربية، والتي تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

بيان من هيئة الأرصاد الجوية حول طقس الجمعة 6 نوفمبر وأماكن تساقط الأمطار

أما بالنسبة إلى ليل الغد الجمعة، فسوف يكون الطقس بارداً على الوجه البحري والقاهرةوشمال الصعيد، ومائل للبرودة بالسواحل الشمالية وجنوب الصعيد ولطيف ليلاً على حنوب محافظة سيناء.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية حول طقس الجمعة، فإن درجات الحرارة تتراوح ما بين 23 إلى 25 درجة نهاراً على القاهرة والوجه البحري، وترتفع قليلاً بشمال وجنوب محافظات الصعيد والسواحل الشمالية وسواحل البحر الأحمر، وذلك وفق بيان الهيئة والمرفق أعلى الخبر.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة بأغلب المحافظات، وجاءت أماكن الأمطار وفق ما يلي:

أمطار يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020

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بالنسبة إلى القاهرة الكبرى فهناك فرص لتساقط الأمطار على بعض المناطق بنسبة 40%.

وبالنسبة إلى الوجه البحري فهناك أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على العديد من المناطق، مثل الغربية وبلطيم والبحيرة وكفر الشيخ.

كما يوجد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال سيناء “العريش بور سعيد رشيد الإسكندرية مطروح السلوم.