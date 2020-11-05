صور .. قرينة رئيس الكونغو الديمقراطية تزور منطقة الأهرامات

وحسبما أفادت وزارة السياحة والآثار، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فإن محيى الدين أكد أن حرم الرئيس أبدت إعجابها وانبهارها بما رأته، وما وصل إليه المصريين القدماء من تقدم، جعلهم يقوموا ببناء الأهرامات وتمثال أبو الهول بكل ضخامته.
وحرصت حرم رئيس الكونغو على التقاط العديد من الصور التذكارية، فى منطقة البانوراما، وأمام تمثال أبو الهول.
يذكر أن السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، استقبلت فى وقت سابق دينيس تشيسيكيدى، قرينة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الخميس.
جاء ذلك خلال زيارة تشيسيكيدى لمصر، ضمن وفد رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية، فى إطار تدعيم علاقات الصداقة والروابط الأخوية بين البلدين.
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